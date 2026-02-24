Prova a rubare una motosega e sale sul pullman per Roma senza biglietto arrestato dopo l' aggressione ai carabinieri

Un uomo ha cercato di sottrarre una motosega ai giardinieri e poi è salito su un bus diretto a Roma senza biglietto, causando una colluttazione con i carabinieri. La sua azione ha attirato l’attenzione e ha portato all’arresto, dopo aver aggredito le forze dell’ordine nel tentativo di sottrarsi all’intervento. La scena si è svolta in un’area pubblica, dove i passanti hanno assistito alla scena. Sul fatto sono in corso ulteriori verifiche.

Avrebbe tentato di rubare una motosega ai giardinieri e poi sarebbe salito su un pullman diretto a Roma, pretendendo di viaggiare gratis. Come riporta RomaToday, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo l'arresto, con divieto di dimora in città, di un uomo di 37 anni residente nella Capitale, di origine straniera, che ha creato non pochi problemi nel centro città teramano. Il 37enne dovrà rispondere del reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Ai militari, l'uomo è stato segnalato dai cittadini perché, in piazza San Francesco, alla fermata degli autobus, il 37enne avrebbe provato a impossessarsi di una motosega che gli operai del Comune stavano utilizzando per la potatura degli alberi tra le aiuole. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tenta il furto di una motosega e sale sul Flixbus senza biglietto: "Vado a Roma"

