Niente più favole Il Diavolo Veste Prada 2 guarda in faccia la realtà

Il sequel de Il Diavolo Veste Prada si presenta come un racconto che affronta direttamente le sfide di un mondo in trasformazione, lontano dalle immagini patinate del passato. La narrazione si concentra sulla crisi di un ambiente lavorativo e sociale che ha subito cambiamenti significativi, offrendo uno sguardo più realistico rispetto alla prima pellicola. Il film si distingue per il suo approccio diretto, senza idealizzazioni o favole.

Una triste verità, una realtà che non tutti sono pronti ad affrontare.Il Diavolo Veste Prada 2più che un film è una presa di coscienza, la consapevolezza di quella ciclicità della vita, fatta di alti e bassi, benessere e lusso, sogno e attualità. Se vent’anni fa la primissima pellicola aveva fatto fantasticare migliaia e migliaia di ragazze, dalle gen z alle millennials e talvolta persino le boomer, oggi il sequel ci mette davanti una spiacevole verità:il mondo è cambiato. Più passano gli anni e più diventa difficile direbbero molti: la tecnologia fa passi da gigante e l’uomo rimane lì in quell’angolo che deve trovare il modo per stargli appresso ma non sempre ci riesce.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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