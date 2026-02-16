Totti verso il ritorno alla Roma | Ne stiamo parlando Sono stato a cena con Gasperini

Il ritorno di Francesco Totti alla AS Roma non è più soltanto una suggestione. Per la prima volta è lo stesso ex capitano a confermare che un dialogo è in corso. “Sì, stiamo parlando. Sono andato anche a cena con Gasperini“, ha dichiarato a Sky Sport, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo concretamente. Totti, però, frena sugli entusiasmi. “Ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, vediamo cosa si potrà fare“, ha aggiunto, senza sbilanciarsi né sui tempi né sull’eventuale ruolo in società. Le parti starebbero discutendo proprio della posizione che potrebbe ricoprire a Trigoria. Un ritorno operativo, quindi, ma ancora tutto da definire nei contorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

