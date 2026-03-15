Auto fuori strada per la neve 30enne muore in un incidente stradale | a bordo sette giovani

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola. Un'auto con sette giovani a bordo è uscita di strada a causa della neve, provocando la morte di un uomo di 30 anni e ferendo cinque persone. La vettura è rimasta coinvolta in un incidente che ha richiesto l'intervento dei soccorritori.

È di un morto e cinque feriti (compreso il conducente) il bilancio provvisorio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo 2026 lungo la provinciale 153 a Varzo (in località Gebbo), nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. La vittima, Francesco Roncoroni, originario di Como, era una delle sette persone di età compresa fra i 25 e i 30 anni che viaggiavano a bordo della Land Rover finita fuori strada, forse anche a causa della neve presente sulla carreggiata, dopo aver sfondato il guardrail. Per estrarre gli occupanti (che stavano scendendo da San Domenico, nota località sciistica della zona) dalle lamiere, i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno lavorato a lungo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto fuori strada per la neve, 30enne muore in un incidente stradale: a bordo sette giovani Articoli correlati Tragico incidente a Varzo: auto fuori strada per la neve, morto il 30enne comasco Francesco RoncoroniTragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 14 marzo sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola. Incidente nel Verbano Cusio Ossola, auto esce di strada sotto la neve: morto un 30enne, cinque feritiÈ di un morto e cinque feriti il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo lungo la strada provinciale 153,... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Auto fuori Temi più discussi: I 5 migliori fuoristrada del 2026; Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: conducente soccorsa; Brindisi, auto fuori strada sulla SP43: ferita una donna; Varzo, auto fuori strada a San Domenico: morto un trentenne di Como, feriti altri cinque giovani. Auto fuori strada a Domaso, feriti un 19enne e un 27enne. Due elicotteri per i soccorsiAuto fuori strada nella tarda serata di ieri sulla statale Regina, a Domaso, gravemente feriti un 19enne svizzero e un 27enne varesino. L’incidente è ... espansionetv.it Merate: auto fuori strada in via dei Lodovichi. 2 coinvolteUn'auto è finita fuori strada schiantandosi contro il cancello di una recinzione privata, nel primo pomeriggio di oggi sabato 14 ... merateonline.it Un ragazzo di circa 30 anni è morto in un incidente stradale oggi pomeriggio. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada lungo la strada provinciale 153 che porta a San Domenico di Varzo (Vco). Nell’incidente sono rimasti feriti anche gli altri occupanti del vei facebook Auto fuori strada sotto la neve: morto un 30enne nel Vco. Cinque feriti x.com