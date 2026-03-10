Ceccano quarta edizione del concorso Giovani Chef Ciociari | spazio ai talenti della cucina del territorio

A Ceccano si svolge la quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con diverse associazioni locali. L’iniziativa mira a mettere in risalto i giovani talenti della cucina della zona e a promuovere i prodotti tipici dell’area. L’evento si rivolge a chef emergenti provenienti dalla regione, offrendo loro uno spazio per mostrare le proprie competenze culinarie.

A valutare i giovani partecipanti sarà una giuria di esperti del settore gastronomico, composta da Danilo Diana, Gianni Lupo dell’Hosteria New York e dalla campionessa italiana di cucina, chef Ala Balabyshkina. Torna la quarta edizione del concorso “Giovani Chef Ciociari”, iniziativa promossa dalla Pro Loco insieme alla Rete di Associazioni del territorio con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti della cucina e promuovere le eccellenze agroalimentari della Ciociaria.L’evento rappresenta un momento di incontro tra scuola, produttori e realtà associative, con l’intento di rafforzare il legame tra formazione, tradizione gastronomica e prodotti locali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

