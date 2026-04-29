Nicole Minetti ha deciso di parlare dopo le polemiche legate alla grazia ricevuta e alle accuse mosse nei suoi confronti. In un'intervista, ha affermato che l'adozione del suo bambino è stata regolare e che il bambino è stato curato a Boston. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sul caso e sulle questioni legali che la coinvolgono.

Mentre il caso relativo alla grazia concessa a Nicole Minetti imperversa, l’ex consigliera regionale lombarda rompe il silenzio per smentire le accuse a lei rivolte. “Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio, che non ho mai conosciuto – dichiara l’ex igienista dentale in una nota – L’intero percorso adottivo si è svolto nel pieno rispetto della legge, seguendo la procedura ordinaria, dalla fase di pre-adozione fino all’affidamento definitivo, come documentalmente dimostrato e allegato”. Nicole Minetti sottolinea che “le ricostruzioni diffuse da alcuni organi di stampa risultano pertanto infondate e lesive, oltre che in contrasto con le norme e gli stessi principi deontologici a tutela dei minori”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Nicole Minetti rompe il silenzio: “Adozione regolare, mio figlio è stato curato a Boston”

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