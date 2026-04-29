Nicole Minetti Meloni | Mi fido di Nordio escludo le dimissioni Indagine riaperta la procura | Fatti gravissimi

Il ministro della Giustizia ha affermato di avere piena fiducia nel suo ruolo e di escludere le dimissioni, commentando anche la riapertura di un’indagine relativa a Nicole Minetti. La procura ha definito i fatti coinvolti come molto gravi, mentre il governo ha mantenuto una posizione di cautela, senza fornire indicazioni su eventuali provvedimenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità giudiziarie.

ROMA Blinda il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «Mi fido di lui, escludo le dimissioni». Sospende il giudizio sulla grazia del Quirinale a Nicole Minetti ma si dice «d'accordo» sugli «ulteriori accertamenti» annunciati dalla procura di Milano. Giorgia Meloni rompe il silenzio sul Minetti-gate. Appare a sorpresa in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il menù prevede il decreto Primo maggio ma si impone subito un altro piatto forte. Ovvero la tortuosa vicenda giudiziaria dell'ex parlamentare berlusconiana e igienista dentale che ha portato a un cortocircuito sull'asse procura-governo-Quirinale. Lo scudo Nel giorno in cui i magistrati, sulla scia delle inchieste giornalistiche, annunciano nuove indagini, la premier pianta i paletti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, Meloni: «Mi fido di Nordio, escludo le dimissioni». Indagine riaperta, la procura: «Fatti gravissimi» Notizie correlate Nicole Minetti si difende sul caso grazia, Meloni sta con Nordio: "Mi fido, escludo le sue dimissioni"Giorgia Meloni respinge le ipotesi di dimissioni del guardasigilli Carlo Nordio per la grazia a Nicole Minetti. Leggi anche: Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui, escludo le dimissioni” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Meloni: 'Niente di errato nell'iter. Mi fido di Nordio'; Meloni sul caso Minetti: Mi fido di Nordio, escludo le sue dimissioni; Quando Meloni disse mi sono vergognata della Minetti e di tutte le starlette catapultate nelle istituzioni; Meloni sul caso Nicole Minetti blinda Nordio: Mi fido di lui: niente dimissioni. La battuta sul vino: Cosa penso della grazia? - Il video. Caso grazia, Minetti: Mio figlio esposto indebitamente. Meloni: Mi fido di NordioLeggi su Sky TG24 l'articolo Grazia a Minetti, nuove indagini della Procura di Milano. Lei: 'Su di me notizie false' ... tg24.sky.it Grazia a Nicole Minetti, Meloni: mi fido di Nordio | Niente errori sull’iter. Pm: verifiche con InterpolGrazia a Nicole Minetti, il caso agita Quirinale, Governo, Procura e Ministero della Giustizia: Meloni conferma Nordio, seguito iter corretto ... ilsussidiario.net Chi è Nicole Minetti Il ritratto di Giorgio Mottola a diMartedì: “La gran cerimoniera del lato oscuro di Berlusconi” #Dimartedì x.com Come sta andando il caso della grazia a Nicole Minetti. Gli aggiornamenti - facebook.com facebook