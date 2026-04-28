Il governo ha confermato la fiducia al ministro della Giustizia, Nordio, nonostante le polemiche legate al caso Almasri e le proteste sul referendum sulla giustizia. La premier ha espresso fiducia nel suo incaricato, escludendo le dimissioni, e ha difeso la sua scelta di mantenere la fiducia nel ministro. La situazione politica rimane tesa, con le opposizioni che continuano a chiedere chiarimenti e cambiamenti.

Non è bastato il caso Almasri. Non è bastata la batosta al referendum sulla giustizia. E non sembra bastare neanche il nuovo pasticcio legato al ministero della Giustizia, con la grazia concessa a Nicole Minetti e le preoccupazioni del Quirinale che ha chiesto – dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano – chiarimenti e approfondimenti proprio al ministero di via Arenula. Per Giorgia Meloni, Carlo Nordio non si tocca. “Mi fido del ministro Nordio”, afferma la presidente del Consiglio rispondendo, in conferenza stampa, a una domanda proprio sul caso Minet ti. “Escludo le dimissionI” del responsabile della Giustizia, dice ancora Meloni spiegando di aver parlato ieri con il ministro proprio per “ricostruire l’iter” di quanto avvenuto sul caso Minetti.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Grazia a Minetti, Meloni blinda Nordio: “Mi fido di lui, escludo le dimissioni”

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la Repubblica. . Giorgia Meloni respinge in conferenza stampa l’idea di indicare al Presidente della Repubblica cosa fare sulla grazia a Nicole Minetti: "Non mi faccia fare il suo lavoro". La premier aggiunge che la pratica ha seguito lo stesso iter delle altre 1.2 - facebook.com facebook

Il presunto scandalo sulla grazia a Minetti è nato dall'inchiesta di un solo giornale, che solleva dubbi di irregolarità. Nonostante la lettera piccata del Quirinale a Nordio, la verità è una: la decisione finale spetta al Presidente della Repubblica, mica a Babbo Nat x.com