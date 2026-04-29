Nuova inchiesta approfondisce i dettagli sulla richiesta di grazia legata al caso Minetti. Tra le diverse fasi dell’iter si analizzano le dichiarazioni della madre del bambino e l’intervento successivo, evidenziando alcune criticità nelle procedure seguite. La procura sta esaminando i documenti e le testimonianze raccolte, cercando di chiarire eventuali irregolarità o omissioni che potrebbero aver influito sull’esito della richiesta.

Dodici documenti con referti medici, relazioni di psicologi e di istituti di carità: tutte certificazioni contenute in un allegato alla richiesta di grazia, che per gli inquirenti era stato fino a l’altro ieri la chiave per il provvedimento di clemenza a Nicole Minetti. Anche perché in quel dossier messo a punto dai legali dell’ex consigliera della Lombardia non viene fatto cenno dell’alert in Uruguay - arrivato solo pochi giorni fa - per il rintraccio della madre biologica o delle circostanze di morte del suo legale. E da Montevideo rimbalza intanto la notizia che una settimana fa è stato rimosso il responsabile delle adozioni in Uruguay per «squilibri e decisioni errate prese durante i processi di adozione», secondo quanto riporta El Observador.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Minetti, dalla madre del bambino all’intervento, tutte le “falle” nella richiesta di grazia

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Tutto quello che prima non è stato fatto, ora sarà verificato. Dal presunto favoreggiamento alla prostituzione nei festini del ranch in Uruguay, alle ipotesi di falso nella redazione della richiesta di grazia, poi concessa dal Quirinale, da parte di Nicole Minetti. Ora, - facebook.com facebook

PODCAST | Il caso Minetti divide l'Uruguay, tra indignazione e scetticismo. Il reportage da Montevideo (di Marcello Campo) #ANSA x.com