Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra i rappresentanti del governo, inizialmente programmato con due settimane di anticipo. Tuttavia, la notizia si è diffusa rapidamente, portando l’attenzione sull’evento e sulle discussioni che si sono tenute a Palazzo Chigi. Nel frattempo, dai documenti dei pubblici ministeri emergono dettagli su Nicole Minetti, indicata come persona che avrebbe subito condizionamenti, e sulla sua condizione attuale.

L’incontro, giurano dai rispettivi staff, era fissato in agenda “da due settimane”. Ma la cronaca battente ci ha messo poco a imporsi nel vis-a-vis a Palazzo Chigi, ieri pomeriggio, tra Alfredo Mantovano e Carlo Nordio. Si scrive “confronto sulle riforme della giustizia”, si legge faccia a faccia sul caso Minetti. La grazia concessa dal Colle all’ex consigliera regionale di Berlusconi, condannata a 2 anni e 10 mesi per sfruttamento della prostituzione nel Ruby-bis, ha innescato un terremoto. E ad allargare le onde sismiche ci pensano le inchieste giornalistiche che hanno sollevato serissimi dubbi sulle ragioni sottese alla grazia. Quelle...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nicole Minetti, le carte dei pm: «Lei oggi è un?altra persona, subiva condizionamenti». Vertice Nordio-Mantovano

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