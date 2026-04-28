Il caso che coinvolge Nicole Minetti continua a crescere, con nuove sviluppi che attirano l’attenzione dei media. La vicenda si è inasprita nelle ultime settimane, alimentata dall’inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano. Nel frattempo, alcune figure politiche hanno espresso fiducia nel ministro della Giustizia, sottolineando l’importanza di fare chiarezza sui fatti. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Il caso- Nicole Minetti monta di giorno in giorno: sul fuoco della vicenda soffia l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Dopo la grazia, il Quirinale ha infatti chiesto urgenti verifiche volte a verificare la validità dei documenti presentati dalla Minetti stessa e su cui si è basata la clemenza quirinalizia. Sulla vicenda si è subito attivata la procura generale di Milano, che ipotizza apertamente "fatti gravissimi" e ha anche attivato l'Interpol per fare luce sui contorni della vicenda. Sul caso, è intervenuta anche Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto Primo Maggio. "Mi fido del ministro Nordio. La competenza della grazia non è la mia", ha premesso il premier rispondendo ai cronisti in conferenza stampa.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicole Minetti, Giorgia Meloni: "Mi fido di Nordio. Ma ora è importante ricostruire i fatti"

CASO NICOLE MINETTI, GIORGIA MELONI: IL GOVERNO SI ATTIENE AI PARERI DELLA MAGISTRATURA

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