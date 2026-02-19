Giorgia Meloni risponde a Macron | Ingerenze? Lui ha dato asilo ai brigatisti E sulle toghe

Giorgia Meloni accusa Emmanuel Macron di aver dato asilo ai membri delle Brigate Rosse, alimentando tensioni tra i due leader. La premier italiana critica le ingerenze di Parigi, sottolineando che il presidente francese avrebbe favorito alcuni ex terroristi italiani. Meloni evidenzia anche il clima di confronto acceso che si respira tra i governi di Francia e Italia, con discussioni che si protraggono da settimane. La scena politica si infiamma, mentre le opinioni si scontrano su questioni di sovranità e giustizia. La discussione rimane aperta, con molte voci che seguono il dibattito.

Giorgia Meloni torna a parlare del botta e risposta con Emmanuel Macron. "Io vedo un clima che non mi piace, lo vedo in Italia, lo vedo in Francia, lo vedo negli Stati Uniti. Ho commentato anche l'omicidio di Charlie Kirk quando fu, e non perché ci sia volontà di ingerire nei fatti altrui, ma perché credo sia una riflessione che le classi dirigenti devono fare su come si combatte un clima che può riportarci indietro di qualche decennio, una storia che l'Italia ha vissuto molto bene e che tra l'altro la Francia conosce molto bene, avendo dato asilo politico a fior fiore di brigatisti rossi per qualche decennio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Scontro tra Macron e Meloni. «Si faccia i fatti suoi invece di commentare quelli francesi». La replica: «Non sono ingerenze» (e lancia stoccata sulle Br)Emmanuel Macron ha criticato pubblicamente Giorgia Meloni per aver commentato un episodio francese, come l’uccisione del militante Deranque.

