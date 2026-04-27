Grazia a Nicole Minetti chiesti chiarimenti dal Quirinale a Nordio | Circostanze diverse da quelle presentate a Mattarella

Il Quirinale ha richiesto chiarimenti al ministro della Giustizia riguardo a una lettera inviata da un legale in relazione a Nicole Minetti. Secondo quanto riferito dal Colle, la comunicazione sarebbe partita dopo aver letto notizie di stampa che indicano circostanze differenti da quelle presentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia. Il ministro non ha ancora fornito una risposta ufficiale.

Dal Colle si spiega che “la lettera è partita in seguito a notizie di stampa dalle quali emergerebbe la sussistenza di circostanze diverse da quelle rappresentate al presidente della Repubblica con la domanda di grazia”. Infatti, pare che la grazia sia arrivata dopo l'adozione di un bambino in Urugu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Nicole Minetti, chiesti chiarimenti dal Quirinale a Nordio: “Circostanze diverse da quelle presentate a Mattarella” Notizie correlate Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”Il Quirinale si muove dopo gli scoop del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale... Il Quirinale chiede chiarimenti sulla grazia a Nicole MinettiABBONATI A DAYITALIANEWS Richiesta urgente al Ministero della Giustizia Il Quirinale ha inviato una comunicazione ufficiale al Ministero della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Cala il silenzio su Nicole Minetti. La politica è zitta e grazia il Colle; Un Travaglio poco aggraziato; Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia. Dubbi sulla grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede spiegazioni a Nordio sul minore abbandonatoLa grazia a Nicole Minetti - ex consigliera regionale della Lombardia, vicinissima a Silvio Berlusconi, condannata per i casi Ruby e Rimborsopoli - aveva ... fanpage.it Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della GiustiziaIl Quirinale rompe il silenzio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti, l'igienista dentale del caso Ruby, e chiede verifiche urgenti. Dopo le inchieste pubblicate dal Fatto Quotidiano, la Pre ... tg.la7.it Nicole Minetti e il "caso grazia", cosa fa oggi e dove vive - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: “Chiarimenti su fondatezza della richiesta” x.com