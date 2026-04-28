Grazia a Minetti a rischio rimpallo tra pm Brusa ministero Giustizia e Mattarella; Nordio prova a difendersi | No elementi negativi
Il rischio di procedimenti a carico di Minetti ha portato a un confronto tra i pubblici ministeri, il Ministero della Giustizia e il presidente della Repubblica. Il ministro Nordio ha dichiarato che non ci sono elementi negativi sul caso. Il presidente Mattarella ha riferito di non avere strumenti autonomi per indagare, e si è basato sui documenti e sulle valutazioni delle autorità giudiziarie e governative.
Sergio Mattarella, non dispone di autonomi strumenti di indagine per accertare i fatti e fonda la propria decisione sui documenti trasmessi e sulle valutazioni dell’autorità giudiziaria e del ministero. La responsabilità della verifica dei contenuti dell’istanza viene ricondotta alla filiera istrutt.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Grazia a Minetti, Mattarella scrive a Nordio dopo gli scoop del Fatto: Acquisire con urgenza informazioni; Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi; La grazia, la supposta falsità e la richiesta del Colle: perché è scoppiato il caso Minetti; Grazia a Minetti, il Quirinale scrive al Ministero per chiarimenti.
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