Grazia a Minetti a rischio rimpallo tra pm Brusa ministero Giustizia e Mattarella; Nordio prova a difendersi | No elementi negativi

Il rischio di procedimenti a carico di Minetti ha portato a un confronto tra i pubblici ministeri, il Ministero della Giustizia e il presidente della Repubblica. Il ministro Nordio ha dichiarato che non ci sono elementi negativi sul caso. Il presidente Mattarella ha riferito di non avere strumenti autonomi per indagare, e si è basato sui documenti e sulle valutazioni delle autorità giudiziarie e governative.