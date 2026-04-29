Nicole Minetti David Parenzo contro la magistratura | Con tutto il rispetto un comunicato così

Oggi, mercoledì 29 aprile, su Libero viene riportato che il tribunale per i minorenni ha emesso un decreto. La notizia coinvolge Nicole Minetti e David Parenzo, i quali hanno commentato pubblicamente la decisione della magistratura. Parenzo ha criticato il contenuto di un comunicato ufficiale, esprimendo il suo disappunto. La vicenda si concentra sulle reazioni di alcuni protagonisti pubblici alle decisioni giudiziarie recenti.

Come si legge oggi, mercoledì 29 aprile, su Libero il decreto del tribunale per i minorenni di Venezia - datato 19 luglio 2024 - ha dichiarato "efficace" in Italia l'adozione del figlio di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani già certificata nel febbraio del 2023 dal tribunale uruguayano di Maldonado. Nel decreto si legge che Minetti e Cipriani "sono stabilmente conviventi da oltre cinque anni" e che "vivevano ininterrottamente da oltre due anni in Uruguay al momento dell’adozione" ma soprattutto che il minore per cui chiedevano di riconoscere l’adozione " si trovava in stato di abbandono sin dalla nascita, con separazione definitiva dai genitori biologici i quali sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale”.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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