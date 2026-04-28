La figlia 17enne di Keith Urban e Nicole Kidman smette di seguire su Instagram il padre che starebbe frequentando una 26enne

Durante il divorzio dei suoi genitori, la modella 17enne ha smesso di seguire il profilo Instagram del padre, che secondo alcune fonti è coinvolto con una donna di 26 anni. La decisione è stata notata mentre la famiglia si trova sotto i riflettori per questioni legali e pubbliche. La ragazza, che ha già intrapreso una carriera nel mondo della moda, ha scelto di interrompere il collegamento sui social con il genitore.

In tutto questo il 58enne Keith Urban continua a seguire la figlia su Instagram. Ma dietro questa asimmetria digitale (magari solo momentanea, chissà) diversi follower intravedono una frattura più profonda a livello di rapporto. Secondo quanto riporta il tabloid Daily Mail, anche il legame con l’altra figlia di Keith Urban e Nicole Kidman, la 15enne Faith Margaret, si sarebbe rovinato dopo l’annuncio della separazione, che lo scorso autunno ha messo la parola fine a una relazione durata 19 anni, a lungo considerata tra le più solide, longeve e romantiche di Hollywood. Sempre secondo quanto scrive il magazine inglese, le due adolescenti starebbero attraversando una fase di assestamento psicologico e, in questo momento, avrebbero scelto di fare fronte comune accanto alla madre.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La figlia 17enne di Keith Urban e Nicole Kidman smette di seguire su Instagram il padre (che starebbe frequentando una 26enne) Notizie correlate Figlia di Nicole Kidman e di Keith Urban, Sunday Rose continua infatti a costruire la propria presenza nel fashion systemDal debutto Miu Miu alla nuova stagione Dior A/I 2026-27, la giovane modella trasforma le apparizioni in presenza riconosciuta. Sunday Rose Urban, la figlia di Nicole Kidman con un lussuoso abito per il ballo di fine annoEcco, dunque, Sunday Rose Urban condividere su Instagram un post in cui il protagonista è il look scelto per la serata: un abito d’archivio griffato... Altri aggiornamenti Si parla di: Kidman: Sunday Rose, un nome contro Scientology?; Sunday Rose Urban la figlia di Nicole Kidman con un lussuoso abito per il ballo di fine anno.