L’agente di Enrica Bonaccorti, Andrea Quattrini, ha condiviso l’ultima frase che le ha detto prima della sua scomparsa. Quattrini era presente negli ultimi giorni di vita dell’attrice, insieme alla famiglia e alle persone più care. La sua testimonianza si concentra su quel momento finale e sulle parole che ha ricordato, senza aggiungere dettagli o interpretazioni.

Negli ultimi giorni di vita di Enrica Bonaccorti, accanto alla famiglia e alle persone più care c’era anche il suo storico agente Andrea Quattrini. L’uomo ha deciso di raccontare pubblicamente quei momenti difficili durante un collegamento televisivo, rivelando dettagli inediti sulle ultime settimane trascorse dalla conduttrice. L’intervento è avvenuto nel programma La volta buona, dove Quattrini ha parlato ai microfoni del giornalista Domenico Marocchi. Il suo racconto ha ricostruito i giorni trascorsi nella clinica Ars Biomedica, dove Bonaccorti era ricoverata. Tra i ricordi condivisi in diretta, uno in particolare ha colpito il pubblico: l’ultima conversazione avuta con la conduttrice, legata a un progetto a cui teneva moltissimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enrica Bonaccorti, l’agente rivela l’ultima cosa che gli ha detto: da brividi!

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