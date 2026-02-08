Olimpiadi 2026 Johnson su Vonn | Il suo allenatore mi ha detto che mi stava tifando dall' elicottero

Breezy Johnson vince l’oro nella discesa libera a Milano-Cortina 2026, ma pensa subito a Lindsey Vonn. La campionessa americana si ferma a ricordare la caduta della sua connazionale e rivela che il suo allenatore le ha detto che Vonn le stava facendo il tifo dall’elicottero. Johnson, emozionata, ha dedicato la vittoria a Vonn, che sta affrontando un momento difficile dopo l’incidente.

Breezy Johnson ha conquistato la medaglia d’oro olimpica nella discesa libera femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma il suo primo pensiero è andato alla connazionale Lindsey Vonn, protagonista id una terribile caduta. “Non ho altre informazioni se non quelle fornite dal suo allenatore, che mi ha detto che mi stava tifando dall’elicottero – ha raccontato Johnson – Le auguro il meglio. Spero che l’infortunio non sia troppo grave. Mi si spezza il cuore, a volte è uno sport davvero brutale”. Vonn è caduta nelle prime fasi della sua discesa a Cortina ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

