Nico Gonzalez Juve salta il riscatto automatico da parte dell’Atletico Madrid | cosa succede ora I possibili scenari

Nico Gonzalez non verrà riscattato automaticamente dall’Atletico Madrid al termine della stagione, nonostante fosse previsto il pagamento per il suo acquisto. La società spagnola ha deciso di non attivare la clausola, lasciando il giocatore in attesa di future decisioni. Attualmente, si sta valutando la possibilità di un nuovo accordo o di un trasferimento in un’altra squadra per il prossimo anno.

di Luca Fioretti Nico Gonzalez Juve, salta il riscatto per la società spagnola, ma si lavora per il prossima anno. Le ultime sulla richiesta del club bianconero. Il percorso di Nico Gonzalez subisce una brusca frenata a causa di una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per 4 settimane. Questo imprevisto stop impedisce all’ argentino di raggiungere le presenze minime previste per il riscatto automatico dell’ Atletico Madrid. Mancavano appena 2 apparizioni in Liga per garantire alla Juventus un incasso vitale di 32 milioni di euro. Il club bianconero intendeva utilizzare questi importanti fondi per finanziare l’imminente campagna acquisti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, salta il riscatto automatico da parte dell’Atletico Madrid: cosa succede ora. I possibili scenari Notizie correlate Nico Gonzalez Atletico Madrid, svolta a sorpresa: i Colchoneros non vogliono far scattare l’obbligo di riscatto! Cosa succededi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Atletico Madrid, le indiscrezioni di Fabrizio Romano svelano la strategia degli spagnoli per aggirare... Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto si complica: l’arrivo di Lookman mescola tutte le carte in tavola! Cosa succedeCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Infortunio per Nico Gonzalez, salta la doppia sfida contro l'Arsenal: cosa cambia per il riscatto dalla Juventus; Nico Gonzalez ancora una volta ko: salta l'obbligo di riscatto per l'Atletico Madrid; Juventus, l’Atletico Madrid tratta per Nico Gonzalez; Nico Gonzalez torna alla Juventus? Matteo Moretto svela i piani dell'Atletico Madrid. Nico Gonzalez-Juve, clamorosa svolta sul mercato: cambia tuttoCambia di colpo il futuro di Nico Gonzalez, attualmente impegnato in Spagna con la casacca dell'Atletico Madrid ... calciomercato.it Nico Gonzalez ancora una volta ko: salta l'obbligo di riscatto per l'Atletico MadridNonostante l'accordo tra i club, l'infortunio di Gonzalez frena tutto: il numero 23 non potrà disputare il numero delle presenze accordato. derbyderbyderby.it La stagione di Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid è praticamente finita, ora il riscatto automatico è impossibile Che cosa succederà quindi con la Juventus - facebook.com facebook #Yamal, gol e infortunio: ansia Barcellona. L'inutile doppietta dell'ex Juve Nico Gonzalez e super Haaland x.com