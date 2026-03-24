Nico Gonzalez Atletico Madrid svolta a sorpresa | i Colchoneros non vogliono far scattare l’obbligo di riscatto! Cosa succede

Nico Gonzalez, attaccante dell'Atletico Madrid, è al centro di una novità riguardante il suo futuro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i Colchoneros starebbero adottando una strategia per evitare di far scattare l’obbligo di riscatto previsto per la prossima estate. La decisione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono ulteriori sviluppi.

Nico Gonzalez Atletico Madrid, le indiscrezioni di Fabrizio Romano svelano la strategia degli spagnoli per aggirare l’obbligo di riscatto in estate. La Juventus osserva con grandissima attenzione l’evolversi della situazione legata a Nico Gonzalez, attualmente in prestito in Spagna. Secondo le ultimissime indiscrezioni rivelate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ Atletico Madrid ha preso una decisione piuttosto netta sul futuro del giocatore. Le prestazioni offerte sul campo avrebbero spinto i Colchoneros a elaborare una precisa e cinica strategia per questo delicato finale di stagione. La dirigenza iberica non ha infatti alcuna intenzione di completare il numero di presenze necessarie per far scattare l’obbligo di riscatto pattuito nei mesi scorsi con la società torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid, svolta a sorpresa: i Colchoneros non vogliono far scattare l’obbligo di riscatto! Cosa succede Articoli correlati Leggi anche: Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: quando scatta l’obbligo di riscatto Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto si complica: l’arrivo di Lookman mescola tutte le carte in tavola! Cosa succedeCalciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. NICO GONZALEZ show, doppietta da CHAMPIONS: Atletico Madrid-Real Sociedad 3-2 | La Liga | DAZN Approfondimenti e contenuti su Nico Gonzalez Atletico Temi più discussi: Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus, il riscatto obbligatorio dell'Atletico Madrid per Nico Gonzalez si avvicina: cosa deve succedere nelle ultime 10 partite di Liga; Real Madrid - Atlético Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Argentina, i convocati di Scaloni: non c'è Lautaro. Nico Gonzalez, l'Atletico vuole lo sconto per l'acquisto del cartellinoL'Atletico Madrid non avrebbe intenzione di riscattare il cartellino di Nico Gonzalez, esterno offensivo classe 1998 della nazionale argentina, attualmente di proprietà della Juventus, ... tuttojuve.com Nico Gonzalez, un accordo cambia tutto! Juve-Atletico, cosa filtra sull'affareColchoneros, dalla Spagna sono sicuri: strategia chiara in vista dell'estate sul possibile riscatto dell'argentino dai bianconeri ... tuttosport.com Futuro Nico Gonzalez Il piano dell'Atletico Madrid - facebook.com facebook Futuro #NicoGonzalez Il piano dell' #AtleticoMadrid x.com