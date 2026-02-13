Nico Gonzalez dell’Atletico Madrid rischia di perdere il suo posto dopo che la società ha portato a casa Lookman. La presenza del nuovo acquisto, infatti, potrebbe influire sulla decisione di riscattarlo, creando incertezza sul suo futuro. La trattativa per il riscatto si fa più complicata, soprattutto perché le condizioni imposte dalla società sembrano più difficili da soddisfare.

Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto si complica dopo l’arrivo di Lookman: ecco le condizioni per l’obbligo e lo scenario futuro. Il calciomercato della Juventus non riguarda solo le entrate, ma anche la gestione dei prestiti che potrebbero trasformarsi in risorse economiche fondamentali o in “ritorni” inaspettati da gestire. Tra le situazioni più delicate da monitorare c’è quella di Nico Gonzalez, attualmente in forza all’ Atletico Madrid ma ancora di proprietà del club bianconero. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il futuro dell’argentino è tutt’altro che scritto e si intreccia in maniera indissolubile con l’esplosione di un altro protagonista della Liga: Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto si complica: l’arrivo di Lookman mescola tutte le carte in tavola! Cosa succede

L’Atletico Madrid sta per finalizzare il riscat di Nico Gonzalez dalla Juventus.

