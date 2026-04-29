Un giocatore argentino rimarrà fuori dal campo per circa un mese a causa di un infortunio e non raggiungerà il numero di partite necessario per completare il trasferimento a titolo definitivo. La squadra madrilena, che aveva in programma di riscattarlo, dovrà ora decidere se continuare con l’opzione di acquisto o considerare alternative, anche alla luce dei 32 milioni di euro spesi in precedenza. La situazione potrebbe influenzare le decisioni future sul mercato.

Adesso è ufficiale: Nico Gonzalez non raggiungerà il numero minimo di presenze per far scattare l'obbligo di riscatto a 32 milioni da parte dell'Atletico Madrid. In realtà, il club spagnolo aveva già deciso da tempo di non investire sull'argentino la cifra pattuita lo scorso agosto con la Juve, ma a togliere tutti dall'imbarazzo è stato il terzo infortunio muscolare stagionale registrato dal giocatore, che lo terrà fuori per 3-4 settimane. Fermo a quota 16 presenze da almeno 45' in Liga, Nico Gonzalez avrebbe dovuto raggiungerne 21 per diventare ufficialmente un calciatore dell'Atletico. E con questo stop, mancando 6 giornate al termine del campionato, sarà impossibile centrare il traguardo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico-Atletico, salta il riscatto: Juve, meglio riavere Gonzalez o erano più comodi i 32 milioni?

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