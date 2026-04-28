Nico Gonzalez l’Atletico Madrid non convinto sul riscatto | 32 milioni in bilico e futuro da decifrare

L'Atletico Madrid sta valutando se riscattare Nico Gonzalez dalla Juventus, con una cifra di 32 milioni di euro sul tavolo. La società spagnola ha espresso alcune riserve sulla decisione, e al momento non è stata presa una decisione definitiva. Il futuro del giocatore resta incerto, mentre la trattativa tra le due squadre continua a essere al centro di attenzione.

Mercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata. Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del Mondiale: i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza Mercato Milan, sprint deciso per Gila: Allegri approva l’operazione e il club prepara l’assalto alla Lazio per portare a casa il difensore Infortunati Bologna, stop per Joao Mario: stiramento al femorale. Casale e Bernardeschi in gruppo, le ultime su Dallinga Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIA Inchiesta arbitri, il calcio italiano sul cornicione: il punto di Vaciago.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non convinto sul riscatto: 32 milioni in bilico e futuro da decifrare NICO GONZALEZ show, doppietta da CHAMPIONS: Atletico Madrid-Real Sociedad 3-2 | La Liga | DAZN Notizie correlate Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni . I dettagli sul futuro dell’argentinodi Francesco SpagnoloNico Gonzalez, sarà riscattato dall’Atletico Madrid? Le ultimissime sul futuro del giocatore argentino. Leggi anche: Mercato Juventus, futuro in bilico per Nico Gonzalez: l’Atletico Madrid frena sul riscatto Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nico Gonzalez gioca e segna una doppietta con l'Atletico Madrid: quanto manca per il riscatto dalla Juventus; Occhio Juve, stasera possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco perché; Quando scatta il riscatto di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid e quanto può guadagnare la Juventus: cifre e dettagli dell'affare; Juventus, l’Atletico Madrid tratta per Nico Gonzalez. Moretto: L'Atletico considera alti i 32 milioni per il riscatto di Nico Gonzalez. La Juventus potrebbe tenere l’argentino nella rosa della prossima stagioneMatteo Moretto, sul canale YouTube, ha parlato del futuro di Nico Gonzalez che potrebbe tornare alla Juventus per restare: Partirei con Nico Gonzalez che è uno dei protagonisti ... tuttojuve.com Nico Gonzalez, in prestito all'Atletico Madrid. Ma l'obbligo di riscatto difficilmente scatteràNico Gonzalez è stato il quinto acquisto più costoso della scorsa estate. O meglio, è scattato l'obbligo di riscatto da parte. tuttomercatoweb.com Nico Gonzalez torna alla Juve per restare L'intenzione dell'Atletico Madrid in questi giorni non è cambiata: non vuole sborsare i 32 milioni previsti dall'accordo stipulato durante la scorsa estate nonostante sia contento di averlo in rosa. Il club spagnolo co - facebook.com facebook Nico #Gonzalez 2-1, rimonta completata e Manchester City in finale di #FACup così #CitySouthampton #DAZN x.com