Nico Gonzalez Atletico Madrid quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina | la Juve aspetta i 32 milioni

La Juventus aspetta di conoscere i dettagli sul riscatto di Nico Gonzalez dall’Atletico Madrid. Per completare la trattativa, mancano ancora poche presenze dell’argentino con almeno 45 minuti ciascuna. Quando si raggiungerà la soglia, il club spagnolo verserà 32 milioni di euro a Comolli, chiudendo così l’affare.

Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto dell'argentino è a un passo: servono ancora poche presenze da 45 minuti per garantire 32 milioni a Comolli. Il futuro di Nico Gonzalez sembra essere sempre più lontano da Torino e decisamente proiettato verso la permanenza definitiva all'Atletico Madrid. L'esterno argentino, trasferitosi alla corte di Diego Simeone nell'estate 2025, è al centro di una complessa operazione finanziaria che potrebbe portare nelle casse della Juventus una boccata d'ossigeno fondamentale per le prossime mosse di mercato. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Marca, l'accordo di prestito prevede un obbligo di riscatto fissato a 32 milioni di euro, una cifra che diventerà effettiva al raggiungimento di una specifica condizione legata alle presenze in Liga.

