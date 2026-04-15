Due wrestler italiani sono stati convocati ai tryout di WrestleMania 42 a Las Vegas. Si tratta di Renzo Rose ed Ema Corsi, che parteciperanno ai provini organizzati dalla WWE durante la settimana dell’evento. Entrambi rappresentano l’Italia in questa occasione, che coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni per valutazioni e possibili inserimenti nel roster della compagnia.

Renzo Rose ed Ema Corsi tra i wrestler internazionali invitati dalla WWE per i provini legati alla settimana di WrestleMania 42 Renzo Rose ed Ema Corsi rappresenteranno l’Italia. La settimana di WrestleMania 42 a Las Vegas non sarà solo il palcoscenico del più grande evento della WWE: sarà anche un’occasione di scouting internazionale, e l’Italia avrà due rappresentanti. Tra i wrestler indipendenti che hanno confermato la propria convocazione ai tryout della WWE ci sono infatti Renzo Rose ed Ema Corsi, due nomi che il pubblico italiano conosce bene. Renzo Rose, torinese ormai sempre più impegnato nel Regno Unito. Lotta stabilmente nella Over The Top Wrestling, dove ha conquistato diversi titoli.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Due italiani convocati ai tryout di WrestleMania 42 a Las Vegas

Notizie correlate

Biglietti di WrestleMania 42 in saldo: WWE corre ai ripariÈ stata annunciata una riduzione del 25% sul costo dei tagliandi, valida per l’acquisto entro la mezzanotte del 16 febbraio.

WWE: ufficiale la suddivisione delle due notti di WrestleMania 42La WWE ha finalmente ufficializzato la divisione completa delle due notti di WrestleMania 42, confermando come verrà strutturata la card del più...