Nexi vola a Piazza Affari sull’ipotesi di offerta di CVC

Nexi ha chiuso la giornata in forte rialzo a Piazza Affari, con il titolo che ha guadagnato terreno grazie a voci di un possibile ritorno di CVC Capital Partners nel capitale della paytech. Le indiscrezioni hanno portato a un incremento delle quotazioni, senza che siano stati annunciati commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi ufficiali.

Seduta in forte rialzo per Nexi a Piazza Affari, sostenuta dalle indiscrezioni su un possibile ritorno di CVC Capital Partners sul dossier della paytech milanese. I rumors su una possibile offerta del fondo di private equity hanno messo le ali al titolo della fintech, balzato in testa al listino principale con un progresso del 6,4% a 4,106 euro per azione, sui massimi da inizio anno. La performance contrasta con l’andamento piatto del FTSE MIB, che nella stessa seduta si muove sostanzialmente invariato in area 48.040 punti. L’ipotesi di delisting da 9 miliardi. Secondo quanto riportato dal Financial Times, CVC potrebbe mettere sul piatto 9 miliardi di euro per il delisting di Nexi.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nexi vola a Piazza Affari sull’ipotesi di offerta di CVC Notizie correlate Stellantis vola: quota di mercato al 17,5% e Piazza Affari in rialzoAntonio Filosa ha scelto la comunicazione diretta sui social professionali per comunicare una fase di ripresa operativa in Stellantis, puntando su... Ferrari: 2025 record di ricavi e utili, il titolo vola a Piazza Affari e supera i target del 2026.Ferrari vola in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del 2025, che hanno superato le attese, con un aumento di ricavi e utili. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nexi ancora nel mirino di Cvc e il titolo vola; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in leggera flessione (-0,25%). Sul podio Saipem, Eni e Nexi. Avio il titolo peggiore; Piazza Affari, comincia la stagione dei dividendi: da Mps (10%) a Eni (4,5%) da Nexi a Inwit, i titoli più generosi; Frenano i listini europei su incertezza in Medio Oriente, a Milano vola Saipem. Nexi in rally a Piazza Affari: CVC valuta offerta da 9 miliardi, ma pesa il nodo Golden PowerIl fondo CVC valuta un'offerta da 9 miliardi per Nexi, il doppio del valore di mercato. Titolo in rialzo del 7%. it.benzinga.com Nexi vola a Piazza Affari sull’ipotesi di offerta di CVCIl titolo della paytech milanese balza del 6,4% sui rumors di un’offerta da 9 miliardi di euro rilanciata dal Financial Times ... quifinanza.it A Piazza Affari l’apertura riflette esattamente la cautela internazionale. È interessante notare come l’avversione al rischio, in una seduta di attesa come questa, colpisca un po’ tutte le fasce di capitalizzazione, con un occhio di riguardo alla difesa del capitale. - facebook.com facebook Dividendi record a Piazza Affari. Le 10 #azioni che rendono il doppio dei BTP nel 2026 x.com