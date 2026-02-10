Ferrari | 2025 record di ricavi e utili il titolo vola a Piazza Affari e supera i target del 2026

Ferrari fa registrare un boom in Borsa dopo aver annunciato i risultati del 2025, che superano di gran lunga le previsioni. La casa di Maranello chiude l’anno con ricavi e utili record, tanto che il titolo sale a Piazza Affari e supera già gli obiettivi fissati per il 2026.

Ferrari vola in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati del 2025, che hanno superato le attese, con un aumento di ricavi e utili. Il titolo ha registrato un guadagno superiore al 10% a Piazza Affari, raggiungendo i 511,6 euro per azione. L’azienda di Maranello ha conseguito con un anno di anticipo i target finanziari previsti per il 2026, in un contesto geopolitico ed economico complesso. La performance di Ferrari nel 2025 è stata trainata da una solida domanda globale e da una gestione rigorosa dei volumi di vendita in tutti i mercati. Questo modello di esclusività, sottolineato dall’Amministratore Delegato Benedetto Vigna, ha permesso di estendere il portafoglio ordini fino alla fine del 2027.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

