Stellantis vola | quota di mercato al 17,5% e Piazza Affari in rialzo

Stellantis registra una crescita significativa e raggiunge una quota di mercato del 17,5%, portando Piazza Affari in rialzo. L’amministratore delegato ha annunciato tramite i social professionali che l’azienda sta vivendo una fase di ripresa operativa, condividendo dati aggiornati e un approccio più diretto rispetto alle comunicazioni ufficiali. La notizia ha suscitato attenzione tra gli investitori, contribuendo all’andamento positivo delle azioni.

Antonio Filosa ha scelto la comunicazione diretta sui social professionali per comunicare una fase di ripresa operativa in Stellantis, puntando su dati concreti e un linguaggio meno istituzionale. Venerdì 10 aprile 2026, il dirigente ha condiviso immagini informali tra le linee produttive americane per accompagnare una promessa di crescita misurata, segnalando che il gruppo sta recuperando terreno nonostante le sfide iniziali del percorso. I numeri del trimestre europeo confermano un trend positivo: le immatricolazioni hanno raggiunto quota 696 mila unità, segnando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato del gruppo si attesta al 17,5%, il dato più alto registrato dai primi mesi del 2024, cifra che sale al 18,1% se si integra il contributo derivante da Leapmotor. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis vola: quota di mercato al 17,5% e Piazza Affari in rialzo Enel vola, Stellantis crolla: Piazza Affari in bilico su daziPiazza Affari apre con segnali contrastanti, ma il FTSEMib riesce a guadagnare terreno. Leggi anche: Stellantis: a gennaio immatricolazioni Europa +6,7%, quota sale al 17,1% Temi più discussi: Stellantis vola a Milano: +4% con volumi record sulla svolta EV in Canada; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo del 3,7%, sopra i 47 mila punti. Vola Prysmian; Auto, vola la Fiat (cinese): ecco le più vendute; Borsa, Piazza Affari chiude in forte rialzo. Titoli bancari sull'onda dell'entusiasmo. Spread in calo. Rally di Stellantis a Piazza Affari: il mercato scommette sul fattore Italia e sul piano FilosaSeduta di forte acquisto per Stellantis N.V., che guida i rialzi del settore automotive europeo. Le azioni del gruppo hanno chiuso la giornata di mercoledì 8 aprile 2026 in rialzo del 7%, attestandosi ... it.benzinga.com Piazza Affari: Stellantis sale verso 6,834 EuroSeduta decisamente positiva per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che tratta in rialzo del 6,94%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Stellantis evidenzia ... teleborsa.it Borsa: l'Europa accelera in vista di Wall Street, Milano +0,8%. A Piazza Affari scivola Leonardo. Lo spread tra Btp e Bund a 77 punti #ANSA x.com Piazza Affari consolida i 47.000 punti nonostante le perdite di banche e lusso. Male il resto d'Europa, mentre il Nasdaq gira in positivo. Petrolio sui 100 dollari al barile - facebook.com facebook