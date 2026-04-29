Nexi piano da 9 miliardi | il trucco per evitare il Golden Power

Cvc ha avanzato una proposta da 9 miliardi di euro per l'acquisto di Nexi, includendo un piano di cessione di alcuni servizi alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP). La strategia prevede la separazione degli asset digitali dell'azienda per mettere in atto questa operazione. L’obiettivo è evitare l’applicazione del Golden Power da parte del governo, che limita le acquisizioni straniere su aziende strategiche.

? Cosa sapere Cvc propone 9 miliardi per Nexi con piano di cessione servizi a CDP.. La separazione degli asset digitali mira a evitare il Golden Power del governo.. Il fondo Cvc punta a sbloccare un’operazione da 9 miliardi di euro su Nexi, ma l’accordo rimane subordinato al consenso del governo per evitare l’attivazione del golden power. Le dinamiche che muovono i vertici finanziari di Nexi vedono una strategia complessa volta a proteggere la struttura proprietaria dell’azienda. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il gruppo Cvc è pronto a impegnare una cifra pari a 9 miliardi per l’acquisizione, tuttavia l’intera manovra è vincolata al via libera delle autorità statali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nexi, piano da 9 miliardi: il trucco per evitare il Golden Power Notizie correlate Pirelli: da Dpcm Golden Power nuove prescrizioni a Marco PoloPirelli ha ricevuto ieri comunicazione del provvedimento, approvato in data 9 aprile 2026, con cui il Consiglio dei ministri ha esercitato i poteri... Il comitato Golden Power sente Camfin e Sinochem. Resta il nodo governanceIl comitato Golden Power ha sentito i rappresentanti di Pirelli e i suoi maggiori soci, China National Tire and Rubber Corp – la controllata di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ft, Cvc studia offerta da 9 miliardi per Nexi; Nexi, rispunta Cvc. Il fondo studia un’offerta da 9 miliardi, quasi il doppio del valore attuale di borsa. Ma Cdp frena; Nexi, CVC studia offerta da 9 miliardi: perché lo scorporo Digital Banking decide il dossier; CVC mette nel mirino Nexi: pronta offerta da 9 miliardi di euro. Nexi, rispunta Cvc. Il fondo studia un’offerta da 9 miliardi, quasi il doppio della capitalizzazione attuale. Ma Cdp frenaSi tratta del terzo tentativo di avvicinamento di Cvc a Nexi, dopo precedenti esplorazioni nel 2015 e nel 2023. Le azioni della società hanno perso circa il 65% del loro valore negli ultimi quattro an ... milanofinanza.it CVC mette nel mirino Nexi: pronta offerta da 9 miliardi di euroIl fondo di private equity studia una nuova mossa sul gruppo dei pagamenti: pesa il golden power e il nodo Cassa Depositi e Prestiti ... calcioefinanza.it CVC mette nel mirino Nexi: pronta offerta da 9 miliardi di euro, ma c'è il nodo golden power x.com Canale Otto. . Passaggio quote ISAB: CNA Siracusa promuove l'uso del "Golden Power" annunciato dal Ministro Urso - facebook.com facebook