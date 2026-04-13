Pirelli ha ricevuto ieri una comunicazione riguardante un provvedimento approvato il 9 aprile 2026 dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento esercita i poteri speciali previsti dal decreto Golden Power e impone nuove prescrizioni a Marco Polo, la società coinvolta. La comunicazione arriva in seguito all’applicazione di queste nuove disposizioni, che coinvolgono direttamente l’azienda.

Pirelli ha ricevuto ieri comunicazione del provvedimento, approvato in data 9 aprile 2026, con cui il Consiglio dei ministri ha esercitato i poteri speciali ai sensi del decreto Golden power. Lo fa sapere la società in una nota, riferendosi ai cosiddetti ‘procedimenti Golden power’ avviati dalla presidenza del Consiglio a seguito delle notifiche sottoposte dagli azionisti Camfin e Marco Tronchetti Provera & C. e Cnrc-China National Tire & Rubber Corporation. Il Dpcm Golden Power, si legge nella nota, ha considerato, tra l’altro, che Pirelli è il primo operatore a livello globale ad aver investito su una tecnologia, il Cyber tyre,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pirelli: da Dpcm Golden Power nuove prescrizioni a Marco Polo

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