Il comitato Golden Power sente Camfin e Sinochem Resta il nodo governance

Il comitato Golden Power ha ascoltato i rappresentanti di Camfin e Sinochem, concentrandosi sulla questione della governance. La discussione riguarda le modalità di gestione e controllo delle aziende coinvolte, senza che siano stati comunicati dettagli specifici sui risultati o sulle decisioni prese durante l'incontro. La situazione rimane aperta, e il nodo principale riguarda ancora il ruolo e le competenze dei soggetti coinvolti.

Il comitato Golden Power ha sentito i rappresentanti di Pirelli e i suoi maggiori soci, China National Tire and Rubber Corp – la controllata di Sinochem che detiene il 34,1% del gruppo degli pneumatici – e l’italiana Camfin (al 25,5% e pronta a salire al 29,9%) col suo azionista di peso Marco Tronchetti Provera. Da sbrogliare, dopo le audizioni a Palazzo Chigi ritenute ancora interlocutorie, c’è la matassa della governance, messa alla prova dalla stretta del governo statunitense sui veicoli connessi. Le posizioni di Sinochem e Camfin restano ancora lontane. I cinesi hanno bocciato l’ipotesi di un blind trust dove conferire parte della loro quota, che Camfin si è detta invece disponibile a valutare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il comitato Golden Power sente Camfin e Sinochem. Resta il nodo governance Articoli correlati Leggi anche: Pirelli, Camfin si sfila dal patto con Sinochem Pirelli alla Cina, Camfin rifiuta la proposta di Sinochem per scorporare l’aziendaPer proteggere il business americano di Pirelli e fare pace dopo lo stop al patto, Sinochem lancia una proposta a Camfin: isolare la tecnologia Cyber... Tutti gli aggiornamenti su Golden Power Temi più discussi: Pirelli, rush finale per il golden power: decisione attesa entro il 15 aprile. Il cda sui conti rinviato al giorno dopo; Il comitato Golden Power sente Pirelli, Camfin e Sinochem; Il comitato Golden Power sente Camfin e Sinochem. Resta il nodo governance; Golden Power, la Ue chiede all’Italia una nuova modifica alla normativa. Il comitato Golden Power sente Pirelli, Camfin e SinochemIl comitato Golden Power ha sentito i rappresentanti di Pirelli e i suoi maggiori soci, China National Tire and Rubber Corp (Cnrc) - la controllata di Sinochem che detiene il 34,1% del gruppo degli pn ... ansa.it Pirelli, riunione Comitato golden power già questa settimana dopo la rottura del patto Camfin-Sinochem. Scontro tra le proposteIl governo italiano interviene sulla governance di Pirelli dopo la rottura del patto Camfin-Sinochem La rottura è dovuta all'impossibilità di adeguare la governance alle normative USA per la ... milanofinanza.it Il comitato Golden Power sente Pirelli, Camfin e Sinochem. Tappa interlocutoria per sciogliere nodo governance entro il 15 aprile #ANSAmotori #ANSA x.com Lunedì sono previste le audizioni davanti all’Ufficio Golden Power della Presidenza del Consiglio dei tre protagonisti della vicenda per provare a sbloccare l’empasse culminata nella disdetta del patto parasociale - facebook.com facebook