New Orleans al Jazz and Heritage Festival l' omaggio alla cultura giamaicana

Al Jazz and Heritage Festival di New Orleans, migliaia di persone si riuniscono ogni anno per assistere alle esibizioni musicali e alle attività culturali. Nel cuore dell’evento si trova il Padiglione dello Scambio Culturale, che ogni volta dedica uno spazio a un paese o territorio diverso. Quest’anno, il padiglione ha reso omaggio alla cultura giamaicana, attirando numerosi visitatori interessati a scoprire tradizioni e musica di quella regione.

Migliaia di persone affollano il Jazz and Heritage Festival di New Orleans, e ogni anno, al centro dell’area fieristica, il Padiglione dello Scambio Culturale rende omaggio a un paese o territorio diverso. Quest’anno tocca alla Giamaica, con cibi, bevande e artisti provenienti da tutta l’isola, comprese le comunità colpite dall’uragano Melissa. Il festival di quest’anno includerà anche esibizioni di musicisti giamaicani come Sean Paul, Stephen e Ziggy Marley insieme ad altri come Lila Ike, Jesse Royal e Rik Jam and the Island Federation. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New Orleans, al Jazz and Heritage Festival l'omaggio alla cultura giamaicana Notizie correlate Omaggio a Emily Dickinson di Chiara Orlando e Roberto Spadoni Four al Festival Jazz IdeaProsegue domenica 12 aprile la 5a edizione del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma: fino al 17 maggio ben dodici concerti a... Leggi anche: Anaïs Drago porta al «Bergamo Jazz Festival» un jazz che sfida l’equilibrio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ad Alba torna l’International Jazz Day: pomeriggio fra swing e New Orleans, grande concerto serale in Piazza Duomo; Inizia il lungo viaggio verso New Orleans; Il jazz in scena: dalle radici di New Orleans alle sonorità contemporanee; Viaggio nella storia del Jazz: al Teatro Comunale di Priolo una serata di musica e racconti. New Orleans, al Jazz and Heritage Festival l'omaggio alla cultura giamaicana(LaPresse) Migliaia di persone affollano il Jazz and Heritage Festival di New Orleans, e ogni anno, al centro dell’area fieristica, il ... stream24.ilsole24ore.com New Orleans Jazz Fest 2026: Music to see Thursday, April 30With hundreds of performances out at the New Orleans Jazz & Heritage Festival, it's hard to know where to start. So Gambit has some suggestion for bands and musicians to see when the festival picks ... nola.com Pelicans, anche Steve Hetzel tra i candidati: intervista per la panchina di New Orleans x.com Il sindaco Gianni e il vice Biamonte: "Un percorso storico dalle radici afroamericane di New Orleans alle contaminazioni moderne, tra ascolti, racconti ed emozioni senza tempo" https://siracusapress.it/eventi/viaggio-nella-storia-del-jazz-al-teatro-comunale-di - facebook.com facebook