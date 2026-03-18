Sabato 21 marzo alle 11, all’Accademia Carrara, Anaïs Drago presenterà il progetto «Relevè» durante il «Bergamo Jazz Festival». L’artista piemontese porta in città un jazz che mette in discussione l’equilibrio, offrendo un’esperienza musicale originale e coinvolgente. La sua esibizione si inserisce nella programmazione del festival, che coinvolge diversi artisti e si svolge in vari luoghi della città.

Articolo. Sabato 21 marzo, alle 11 all’Accademia Carrara, l’artista piemontese porterà il progetto «Relevè» insieme a Federico Calcagno e Max Trabucco Ci sono percorsi musicali che sembrano disegnati in anticipo, lineari, quasi inevitabili. E poi ce ne sono altri che si costruiscono strada facendo, tra deviazioni improvvise, incontri fortuiti e momenti in cui qualcosa scatta all’improvviso. Il cammino della violinista e performer Anaïs Drago appartiene decisamente a questa seconda categoria: una traiettoria fatta di curiosità, di intuizioni e di quella spinta sottile che accompagna la scoperta. Sabato 21 marzo alle 11, per la sezione «Jazz in città» di «Bergamo Jazz Festival», Anaïs Drago porterà il progetto «Relevé» all’Accademia Carrara. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Anaïs Drago porta al «Bergamo Jazz Festival» un jazz che sfida l’equilibrio

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