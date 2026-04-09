Omaggio a Emily Dickinson di Chiara Orlando e Roberto Spadoni Four al Festival Jazz Idea

Il Festival Jazz Idea, organizzato dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma, prosegue con la sua quinta edizione e si terrà fino al 17 maggio. La manifestazione include dodici concerti gratuiti, che si svolgono dal 12 aprile, con artisti di rilievo nel panorama jazz e giovani talenti provenienti dal Dipartimento Jazz del conservatorio. Tra gli eventi, un omaggio a Emily Dickinson interpretato da Chiara Orlando e Roberto Spadoni.

Prosegue domenica 12 aprile la 5a edizione del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma: fino al 17 maggio ben dodici concerti a ingresso gratuito con grandi nomi del jazz e talenti emersi dal Dipartimento Jazz del Conservatorio. Tra gli artisti in cartellone: Louis Sclavis. 🔗 Leggi su Romatoday.it Festival Jazz Idea: il grande jazz a RomaCosa: Quinta edizione del Festival Jazz Idea, con un ricco cartellone di concerti gratuiti e masterclass. 8 Marzo, Malika Ayane canta The Morns are Meeker Than They Were, poesia Emily Dickinson al Quirinale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 Malika Ayane brani musicali “The Morns Re Meeker Than They Were” alla cerimonia per l'8 marzo al Quirinale. Temi più discussi: Blog | Emily Dickinson: la poesia rivoluzionaria oltre i cliché metafisici (Traduzione di Maria Borio); La poesia di Emily Dickinson - POP; Settimana al Circolo dei Lettori: appuntamenti imperdibili con Valerio Binasco, Nadia Fusini, Paolo Nori e tanti altri; La settimana dal 7 all’11 aprile al Circolo dei lettori. Mostre: il bianco nel collage come omaggio a Emily DickinsonUn bianco assoluto, ma di quelli che non acceca. Un bianco che invita alla contemplazione e che, a ben guardare, svela dettagli imprevisti, densi di significato. E' con questo 'colore-non colore' che ... ansa.it Tra parole e musica omaggio a Dickinson: raffinata proposta culturale stasera al teatro Concordia di San BenedettoNel mese della donna un omaggio a Emily Dickinson con un susseguirsi sul palco l’attrice, autrice, traduttrice e acting coach Marina Benedetto e la cantante e autrice Barbara Eramo. Si intitola Di’ ... corriereadriatico.it EMILY DICKINSON ACCENDERE UNA LAMPADA "Accendere una lampada e sparire – questo fanno i poeti – ma le scintille che hanno ravvivato – se vivida è la luce durano come i soli – ogni età una lente che dissemina la loro circonferenza –" (The Poets lig - facebook.com facebook