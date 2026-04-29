Nestlé la battaglia contro i 185 esuberi | Subito un confronto limitare le ricadute

Nella giornata di oggi, circa 700 dipendenti si sono radunati nell’assemblea presso il quartier generale di Assago, manifestando preoccupazione per i piani di riduzione del personale annunciati da Nestlé. La multinazionale ha comunicato l’intenzione di eliminare 185 posizioni nelle funzioni impiegatizie italiane, inserendo questa azione in un più ampio piano di tagli a livello globale. La discussione si è concentrata sulla possibilità di avviare un confronto immediato per limitare le conseguenze di questa decisione.

In 700 si sono riuniti in assemblea nel quartier generale di Assago, preoccupati per il loro futuro dopo che il colosso Nestlé, nell’ambito di un piano di tagli globale, ha annunciato 185 esuberi in Italia nelle funzioni impiegatizie. Una riorganizzazione dai contorni ancora oscuri: per questo i sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno chiesto alla direzione di aprire subito un confronto. "È necessario – spiegano le sigle – chiarire le ragioni organizzative della ristrutturazione che non può ridursi ad una semplice riduzione di costi realizzata tramite tagli occupazionali. Le Segreterie di Fai-Flai-Uila verificheranno la reale volontà della società di realizzare un percorso di gestione delle ricadute – proseguono – che sia rispettoso della responsabilità sociale vantata pubblicamente da Nestlé".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nestlé, la battaglia contro i 185 esuberi: "Subito un confronto, limitare le ricadute" Notizie correlate Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globaleNestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno. Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: “Decisione dettata da logiche finanziarie”Nestlé Italia annuncia 185 esuberi che riguardano le funzioni impiegatizie, in particolare nelle sede di Assago, vicino a Milano. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Nestlé, la battaglia contro i 185 esuberi: Subito un confronto, limitare le ricadute. Nestlé, la battaglia contro i 185 esuberi: Subito un confronto, limitare le ricaduteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globaleNestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno ... fanpage.it