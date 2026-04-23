Nestlé 185 esuberi in Italia | sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globale

Nestlé ha comunicato la riduzione di 185 posti di lavoro in Italia, con la maggior parte dei tagli concentrati nello stabilimento di Assago. Questa decisione fa parte di un piano di riorganizzazione globale annunciato lo scorso autunno, che prevede complessivamente 16.000 esuberi in tutto il mondo. I sindacati hanno espresso preoccupazione e si sono opposti a questa misura, chiedendo chiarimenti e negoziati con l’azienda.

Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno. Sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil si dicono “fortemente contrari”. Avviate assemblee e mobilitazione per tutelare i lavoratori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: “Decisione dettata da logiche finanziarie”Nestlé Italia annuncia 185 esuberi che riguardano le funzioni impiegatizie, in particolare nelle sede di Assago, vicino a Milano. Leggi anche: Coop, raggiunto l'accordo tra azienda e sindacati su esuberi (180), riorganizzazione e tre aperture Contenuti utili per approfondire Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: Decisione dettata da logiche finanziarieRoma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Spesso invisibile, difficile da diagnosticare, ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita, la spondiloartrite assiale è una patologia reumatologica ... ilfattoquotidiano.it La stretta di Nestlé fra scandali e scosse ai vertici. Cosa prevede il piano da 16mila esuberiZurigo, 16 ottobre 2025 – Stretta storica per il colosso alimentare svizzero Nestlé, che annuncia un maxi-piano di ristrutturazione con il taglio di 16.000 posti di lavoro in due anni. A dare il ... quotidiano.net