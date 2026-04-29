Una donna è stata condannata in Egitto per adulterio, dopo essere stata denunciata dall’ex marito italo-egiziano. La sentenza è stata confermata in tribunale e lei ha espresso paura di perdere la custodia della figlia e di essere incarcerata. La donna si trova ora in una situazione difficile, con l’incertezza di cosa possa succedere nei prossimi mesi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti legali legati alle accuse di adulterio nel paese.

A denunciarla per un atto che in Egitto è ancora considerato reato, nonché lesivo dell’orgoglio maschile, è stato l’ex marito, l’italo italiano-egiziano Tamer Hamouda, con il quale Guerra ha avuto una bambina, Aisha, che oggi ha tre anni e che a ora rischia di essere allontanata dalla madre per sempre. A diffondere la notizia della condanna è stata la stessa Guerra, tramite il proprio profilo Instagram, che in questi mesi ha costantemente usato per fornire aggiornamenti sulla sua situazione e lanciare petizioni online e appelli alle Istituzioni del nostro Paese. «Ho paura di perdere la mia bambina. Ho paura di finire in prigione in Egitto. Non so più come fare a chiedere aiuto», ha detto con la voce rotta dal pianto e il volto consumato da anni di paura e lotta che al momento non sembrano valsi a nulla.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nessy Guerra condannata in Egitto per adulterio: «Ho paura di perdere la mia bambina e di finire in prigione»

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