Nessy Guerra si trova in Egitto con sua figlia, dopo aver denunciato il marito per stalking, accusandolo di aver subito abusi per diversi anni. Recentemente, è stata condannata a sei mesi di carcere per adulterio, una decisione che ha attirato l’attenzione sui fatti che la riguardano. La vicenda si svolge tra accuse, denunce e una condanna che ha cambiato il corso della sua permanenza nel paese.

Prima gli abusi, durati per anni, il coraggio di denunciare il marito per stalking. Poi la realtà che si capovolge: ora Nessy Guerra è stata condannata a sei mesi per adulterio. Accade in Egitto, dove a febbraio è stata emessa la sentenza della Corte d'Appello. A denunciare il tradimento della donna è stato proprio il compagno, Tamer Hamounda, lo stesso che in Italia tempo prima è stato condannato per violenza. In questo balletto di vendette legali c'è anche una bambina di tre anni e mezzo, Aisha. "Ho paura di perderla, aiutateci" chiede Nessy. Contesa tra i genitori, la piccola rischia di pagare il prezzo più alto. È attualmente in corso anche il processo per il suo affidamento: una battaglia legale decisiva per il futuro della piccola, che al momento rimane bloccata in Egitto insieme alla madre a causa del divieto di espatrio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nessy condannata: "Prigioniera in Egitto con mia figlia"

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