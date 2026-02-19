Nessy Guerra la sanremese bloccata in Egitto con la figlia e in fuga dall’ex è stata condannata a sei mesi per adulterio

Nessy Guerra, originaria di Sanremo, è stata condannata a sei mesi di carcere per adulterio, fatto che ha attirato l’attenzione dei media. La donna si trova in Egitto da oltre due anni con la figlia, cercando di sfuggire al suo ex compagno, accusato di violenza. La condanna ha spinto Nessy a temere di perdere l’affidamento della bambina, mentre cerca un modo per tornare in Italia. La vicenda si è complicata ulteriormente con le restrizioni legate alle procedure giudiziarie nel Paese africano.

Ora Nessy Guerra, sanremese, ormai da più di due anni bloccata in Nord Africa con la figlia e in fuga dall’ex violento, teme di perdere l’affidamento della sua bambina. La donna è stata infatti condannata a sei mesi per adulterio, in Egitto, paese in cui resta bloccata con la piccola (il cui passaporto non viene rilasciato dal padre). Nessy continua a tenersi nascosta dall’ex, un uomo, presente nel paese arabo, che in Italia è stato a sua volta condannato in via definitiva per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale. La storia di Nessy è finita più volte sui media italiani e nelle interrogazioni parlamentari.🔗 Leggi su Open.online

