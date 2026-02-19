Nessy Guerra la sanremese bloccata in Egitto con la figlia e in fuga dall’ex è stata condannata a sei mesi per adulterio
Nessy Guerra, originaria di Sanremo, è stata condannata a sei mesi di carcere per adulterio, fatto che ha attirato l’attenzione dei media. La donna si trova in Egitto da oltre due anni con la figlia, cercando di sfuggire al suo ex compagno, accusato di violenza. La condanna ha spinto Nessy a temere di perdere l’affidamento della bambina, mentre cerca un modo per tornare in Italia. La vicenda si è complicata ulteriormente con le restrizioni legate alle procedure giudiziarie nel Paese africano.
Ora Nessy Guerra, sanremese, ormai da più di due anni bloccata in Nord Africa con la figlia e in fuga dall’ex violento, teme di perdere l’affidamento della sua bambina. La donna è stata infatti condannata a sei mesi per adulterio, in Egitto, paese in cui resta bloccata con la piccola (il cui passaporto non viene rilasciato dal padre). Nessy continua a tenersi nascosta dall’ex, un uomo, presente nel paese arabo, che in Italia è stato a sua volta condannato in via definitiva per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale. La storia di Nessy è finita più volte sui media italiani e nelle interrogazioni parlamentari.🔗 Leggi su Open.online
Nessy Guerra bloccata in Egitto con la figlia, l’avvocata: “Accusata di nuovo di adulterio, rischia il carcere”Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia da due anni, si trova di nuovo sotto accusa di adulterio, secondo quanto riportato dalla sua avvocata.
L'italiana Nessy Guerra accusata di adulterio: bloccata in Egitto rischia il carcere e di perdere la figliaLa vicenda di Nessy Guerra, la donna di Sanremo bloccata in Egitto con la figlia, si complica ulteriormente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 18 febbraio 2026; Nessy Guerra: il caso a Chi l'ha visto/ Oggi la sentenza sull'accusa di adulterio, mossa; Caso Nessy Guerra, una madre intrappolata tra tribunali e diplomazia in Egitto: Serve un atto politico (Video); Riportiamo in Italia mamma e figlia da 3 anni ostaggi in Egitto: Nessy e Aisha sono due cittadine italiane costrette a vivere nascoste in una casa, in Egitto, da ben tre anni.
Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto e in fuga dall’ex, condannata a sei mesi per adulterioLa decisione del tribunale di Hurghada mette a rischio l’affidamento della figlia dei due: Ho paura per la mia bambina. L’uomo in Italia è stato ritenuto ... genova.repubblica.it
Nessy Guerra condannata a sei mesi in EgittoEra accusata di adulterio dal marito, già condannato a Genova per stalking nei confronti di un'altra donna. La giovane sanremese non può espatriare ... rainews.it
"Abbiamo bisogno delle istituzioni italiane" Nessy Guerra bloccata con la figlia in Egitto: condannata a 6 mesi per adulterio >> https://buff.ly/WqJ00e1 facebook
Nessy Guerra condannata a sei mesi per adulterio in Egitto x.com