Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto | Ora c’è rischio che mia figlia finisca nelle mani di Tamer

Nessy Guerra, italiana arrestata in Egitto con sua figlia, ha ricevuto una condanna di sei mesi per adulterio, dopo che il suo ex marito ha presentato accuse contro di lei. La donna ha riferito che questa sentenza potrebbe mettere a rischio la custodia della bambina, che si trova con lei in un paese straniero. La vicenda si è complicata ulteriormente, poiché le autorità locali hanno confermato la decisione giudiziaria senza concedere appelli. La battaglia legale continua tra le due parti e la famiglia di Nessy.

Nessy Guerra, la ragazza italiana bloccata in Egitto con la figlia, è stata condannata a 6 mesi per adulterio dopo le accuse dell'ex marito. Il suo avvocato sta già preparando il ricorso. "Temo che questo incida sulla causa per l'affidamento, c'è il rischio che la bimba finisca nelle mani di Tamer", ha detto a Fanpage.it. Nessy Guerra, l'italiana bloccata in Egitto con la figlia da due anni, si trova di nuovo sotto accusa di adulterio, secondo quanto riportato dalla sua avvocata.