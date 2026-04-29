Nerazzurri ultima chiamata Col Lecce vietato sbagliare

Mentre si avvicina la partita di venerdì 1 maggio, le sedute di allenamento dei nerazzurri si concentrano principalmente su reparto centrocampo e attacco. La sfida contro il Lecce rappresenta un appuntamento decisivo, e le formazioni si stanno preparando intensamente per evitare errori. La squadra ha lavorato con attenzione per affinare le strategie in vista di questa occasione importante.

Occhi puntati tra centrocampo e attacco nelle sedute di allenamento che accompagnano i nerazzurri alla sfida cruciale di venerdì 1 maggio. Alle 20.45, sul prato dell’Arena Garibaldi, il Pisa ospiterà il Lecce in una gara che rappresenta a tutti gli effetti l’ultimo appello per non consegnare di spontanea volontà la resa al campionato. Lo Sporting Club, infatti, per non retrocedere dovrà obbligatoriamente battere i salentini: soltanto così il verdetto della retrocessione non sarà firmato dalle proprie mani ma verrà, nel caso, siglato dagli avversari. Nel caso specifico dalla Cremonese, impegnata nel posticipo di lunedì 4 maggio contro la Lazio: pareggiando o, peggio, perdendo il match contro i salentini, invece, il Pisa si ritroverebbe matematicamente in cadetteria già attorno alle 22.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nerazzurri, ultima chiamata . Col Lecce vietato sbagliare Notizie correlate Leggi anche: Roma-Juventus 3-3, emozioni e rimpianti: ora vietato sbagliare col Genoa Olimpia, ultima chiamata. Quanti ricordi col MaccabiLa gara di andata fu la prima volta di coach Peppe Poeta da capo allenatore dell’Olimpia Milano. Panoramica sull’argomento Si parla di: Nerazzurri, ultima chiamata . Col Lecce vietato sbagliare; Si salvi chi può nell'anticipo di PIsa. Nerazzurri, ultima chiamata . Col Lecce vietato sbagliareServe una vittoria all’Arena per evitare la Serie B. Tramoni ancora out . Vural verso il recupero. lanazione.it