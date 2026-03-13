L’Olimpia affronta la partita decisiva contro il Maccabi, dopo aver vissuto l’esordio di coach Peppe Poeta come allenatore della squadra. La sfida rappresenta un momento importante per il club, che cerca di ottenere un risultato positivo in questa occasione. La partita si svolge in un clima di attesa, con i giocatori pronti a scendere in campo e dare il massimo.

La gara di andata fu la prima volta di coach Peppe Poeta da capo allenatore dell’Olimpia Milano. Il terremoto di poche ore prima prodotto dalle dimissioni di Ettore Messina “precipitò“ in panca proprio l’attuale coach biancorosso che subito dovette entrare nella parte con solo un paio di giorni di tempo. L’esordio fu ottimo, un’ampia vittoria contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado, ma da quel momento la compagine israeliana, di cui l’ex milanese Claudio Coldebella è diventato la scorsa estate general manager, ha fatto passi da gigante riproponendosi dal fondo della classifica alla zona play-in, proprio ad un passo dall’Olimpia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia, ultima chiamata. Quanti ricordi col Maccabi

Articoli correlati

Juventus Women, col Wolfsburg l’ultima di Girelli? Ecco quanti tifosi sono attesi allo StadiumOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Olimpia-Maccabi: la sfida decisiva per i Play-InOlimpia Milano ospita stasera il Maccabi Tel Aviv in una sfida decisiva per l’accesso ai Play-In dell’Eurolega 2025-2026.