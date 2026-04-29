Nell' operazione anti-droga sequestrati oltre 16 chili di hashish In arresto anche un giovane studente del Cesenate
Nell’ambito di un’operazione anti-droga condotta nel territorio ravennate, sono stati sequestrati più di 16 chili di hashish. Durante l’intervento, è stato arrestato anche un giovane studente proveniente dal Cesenate. L’attività delle forze dell’ordine ha portato alla confisca della sostanza stupefacente e all’arresto del ragazzo. La vicenda si inserisce in un’azione mirata al contrasto del traffico di droga nella zona.
Maxi sequestro di droga nel territorio ravennate, coinvolto anche un giovane del Cesenate che è stato arrestato. La Polizia di Stato ha effettuato una articolata operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il personale della Squadra Mobile di Ravenna, nell’ambito di attività.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Prison : la fabrique à terroristes
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