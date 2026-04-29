Nell' operazione anti-droga sequestrati oltre 16 chili di hashish In arresto anche un giovane studente del Cesenate

Nell’ambito di un’operazione anti-droga condotta nel territorio ravennate, sono stati sequestrati più di 16 chili di hashish. Durante l’intervento, è stato arrestato anche un giovane studente proveniente dal Cesenate. L’attività delle forze dell’ordine ha portato alla confisca della sostanza stupefacente e all’arresto del ragazzo. La vicenda si inserisce in un’azione mirata al contrasto del traffico di droga nella zona.