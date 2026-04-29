Durante il terzo giorno della visita di Stato, re Carlo e la regina Camilla si sono spostati a New York e successivamente in Virginia, prima di ripartire per Londra. Nel corso del discorso a Washington, il sovrano ha rivolto un messaggio di pace, mentre la regina, senza parole, ha comunicato qualcosa attraverso una spilla indossata. La coppia reale proseguirà il viaggio con altri spostamenti negli Stati Uniti prima di tornare in patria.

T erzo giorno della visita di Stato di re Carlo e della regina Camilla e i sovrani possono ora rilassarsi con una tappa a New York e poi in Virginia, prima del viaggio di ritorno a Londra. Il momento clou, ovvero il discorso pronunciato ieri dal monarca al Congresso Usa, si è rivelato un successone, ma non privo di polemiche. Si è trattato, infatti, di un discorso insolitamente politico per Carlo, che, nelle sue vesti di sovrano, sarebbe obbligato ad astenersi da opinioni e interferenze in questioni internazionali. Ma alla luce del recente tira e molla tra Stati Uniti e Gran Bretagna sulla guerra in Iran, il re ha tenuto a ricordare la grande alleanza, antica di oltre due secoli, e il « legame indistruttibile » che unisce le due nazioni.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nello storico discorso a Washington, re Carlo ha invitato alla pace. Ma, come Elisabetta II, a Camilla è bastata una spilla per lanciare un suo messaggio

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