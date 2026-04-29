Nelle cassette della posta arriva il magazine dedicato ad ambiente e rifiuti

È in distribuzione in questi giorni il nuovo numero di “News - Al servizio della città”, il periodico di AcegasApsAmga. Questa edizione presenta uno speciale ambiente interamente dedicato alla gestione dei rifiuti, con un focus su materiali ingombranti e particolari, con l'obiettivo di offrire.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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