Panini Magazines – Il nuovo magazine dedicato al fenomeno K-POP è in edicola

È uscito in edicola il primo numero di un nuovo magazine dedicato al fenomeno K-POP, pubblicato da Panini Magazines. La rivista si concentra sulla scena musicale coreana, presentando idol, hit del momento e dettagli sul mondo della musica che sta attirando un vasto pubblico. La pubblicazione si rivolge agli appassionati e introduce nuovi contenuti sul mondo del pop coreano.

Panini Magazines ( Panini Comics ) porta i lettori nel cuore della scena K-pop con il primo numero di una nuova imperdibile rivista dedicata agli idol, alle hit del momento e al mondo della musica coreana che sta conquistando il grande pubblico. Disponibilein edicola e su Panini.it, è la lettura perfetta per tutti i fan che vivono di melodie accattivanti,coreografie elaborate e l’estetica coinvolgente degli artisti K-pop. All’interno della rivista tantissimi contenuti pensati per immergersi nell’universo K-pop: aggiornamenti e notizie sul mondo degli idol, photocard, schede di approfondimento sugli artisti più amati e poster tutti da collezionare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Panini Magazines – Il nuovo magazine dedicato al fenomeno K-POP è in edicola Panini Magazines – Il nuovo magazine dedicato a PAW Patrol è in edicolaPanini Magazines (Panini Comics) porta i lettori ad Adventure Bay insieme ai cuccioli eroi più amati di sempre! Da domenica 25 gennaio, in edicola e... Panini Magazines – Il nuovo magazine “Unicorn Academy” è in edicolaPanini Magazines (Panini Comics) porta i lettori su Unicorn Island insieme a Sophia e ai suoi magici amici con il primo numero di Unicorn Academy, la... Temi più discussi: PANINI MAGAZINES il nuovo magazine dedicato al fenomeno K-POP è in edicola; Tutte le emozioni di Hulk - Panini presenta la divertente ed emozionante storia realizzata da Dan Santat; Panini pubblicherà i fumetti Disney in Francia dal 2027; Panini Comics - In occasione del 100° anniversario di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale dedicato ai più piccoli. Pokemon: Panini lancia il magazine ufficiale con due bustine di carte in regaloPanini (tramite la divisione Panini Magazines) annuncia l'arrivo di Pokémon Il Magazine Ufficiale, la rivista dedicata ai celebri mostriciattoli che proprio quest'anno festeggiano il venticinquesimo ... everyeye.it ‘Cioè’ torna in edicola con il nuovo e grande formato ‘Cioè Max’La storica rivista Cioè, edita da Panini Magazines (Panini Comics), si rinnova con un formato più grande e accattivante: Cioè Max. Dopo il debutto dedicato al Festival di Sanremo, il numero di marzo ... primaonline.it K-POP Magazine Panini: la nuova rivista che ogni fan K-pop stava aspettando Scroll infinito di fancam alle tre di notte, notifiche che esplodono tra comeback annunciati e teaser che sembrano usciti da un sogno digitale, il cuore che accelera come durante un - facebook.com facebook