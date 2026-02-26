Presentato Manthonews il magazine inclusivo del Manthonè dedicato anche ai detenuti

È stato annunciato il lancio di Manthonews, un magazine pensato per coinvolgere anche i detenuti del Manthonè. L’iniziativa è stata presentata nel carcere di San Donato a Pescara il 25 febbraio, con l’obiettivo di favorire l’inclusione attraverso l’editoria. La presentazione ha visto la partecipazione di figure legate al mondo della comunicazione e dell’istruzione, sottolineando l’intento di creare un ponte tra diverse realtà.

Nella casa circondariale di Pescara il 25 febbraio si è tenuto l'incontro di presentazione del magazine Manthonews, il progetto di integrazione editoriale coordinato dal docente Alessio Di Carlo Di Carlo ha sottolineato che il giornale scolastico, realizzato dall'istituto Aterno-Manthonè e dal Cpia Pescara Chieti, non si limita alla pubblicazione online, ma offre anche una versione cartacea dedicata ai detenuti che non possono accedere al sito internet. Il progetto accoglie contributi da tutta la comunità scolastica, inclusi docenti e personale amministrativo. “Anche i contenuti riguarderanno qualsiasi ambito, non necessariamente quello scolastico, spaziando dall'informazione all'intrattenimento, dalla cultura, allo sport, consegnando a ognuno una possibilità espressiva che nel sito www. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Mascali, presentato il Natale inclusivo e solidalePresentato in municipio a Mascali il cartellone degli eventi per il "Natale Solidale". Panini Magazines – Il nuovo magazine dedicato a PAW Patrol è in edicolaPanini Magazines (Panini Comics) porta i lettori ad Adventure Bay insieme ai cuccioli eroi più amati di sempre! Da domenica 25 gennaio, in edicola e... Argomenti discussi: Presentato Manthonews, il magazine inclusivo del Manthonè dedicato anche ai detenuti; Pescara: presentato Manthonews, il magazine inclusivo del Manthonè ai detenuti della casa circondariale. Presentato Manthonews, il magazine inclusivo del Manthonè dedicato anche ai detenutiNella casa circondariale di Pescara il 25 febbraio si è tenuto l'incontro di presentazione del magazine Manthonews, il progetto di integrazione editoriale coordinato dal docente Alessio Di Carlo ... ilpescara.it