Nella Porsche rubata con la pistola clandestina

Un uomo di origini albanese è stato fermato dalla polizia di frontiera all’aeroporto di Malpensa mentre viaggiava a bordo di una Porsche Cayenne risultata rubata. Durante il controllo, sono state trovate una pistola clandestina e alcune munizioni. L’uomo, che attendeva la famiglia all’aeroporto, è stato arrestato e condotto in caserma. La vicenda si è conclusa con il suo fermo e il sequestro delle armi e del veicolo.

Aspettava la famiglia all’aeroporto. Ma dietro quell’apparente normalità si nascondeva ben altro. È finita con un arresto la vicenda che ha visto protagonista un albanese fermato dalla polizia di frontiera a Malpensa mentre era a bordo di una Porsche Cayenne in seguito risultata rubata. Nella supercar, gli agenti hanno trovato anche una pistola clandestina con la matricola abrasa. L’arresto è scattato di domenica su disposizione del pubblico ministero Susanna Molteni. Lo straniero si trova ora in carcere con l’accusa di porto abusivo d’arma. Nei prossimi giorni comparirà davanti al gip Stefano Colombo per l’interrogatorio. Non si è trattato di un controllo casuale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nella Porsche rubata con la pistola clandestina Notizie correlate Leggi anche: "Hashish, pistola clandestina e perfino una bicicletta elettrica rubata": carcere per 43enne Arzano, blitz dei carabinieri nella notte: arrestato 49enne incensurato con una pistola clandestina in casaControlli straordinari dopo gli omicidi di Marano e Arzano: perquisizioni a tappeto nell’area nord di Napoli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nella Porsche rubata la pistola clandestina; Nella Porsche rubata con la pistola clandestina; Auto rubata e distrutta a Morbegno, è caccia ai ladri; Tentano nuovo assalto a un Atm con la marmotta, poi abbandonano l’auto rubata in fiamme. Nella Porsche rubata con la pistola clandestinaAspettava la famiglia all’aeroporto. Ma dietro quell’apparente normalità si nascondeva ben altro. È finita con un arresto la ... ilgiorno.it Rubano una Porsche, si schiantano contro un cancello e poi si ribaltano: morto un ragazzo, gravi i suoi due amiciDrammatico incidente stradale nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto a Tivoli, in provincia di Roma. Una Porsche rubata con a bordo tre giovani si è schiantata contro il cancello di un’azienda ... leggo.it Guidava una Porsche #rubata e all'interno aveva una #pistola con matricola abrasa: arrestato all'aeroporto di #Malpensa dalla #polizia. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/nella-porsche-rubata-la-pistola-clandestina-411834.html - facebook.com facebook