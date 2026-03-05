Hashish pistola clandestina e perfino una bicicletta elettrica rubata | carcere per 43enne

Un uomo di 43 anni di Racalmuto è stato arrestato e portato in carcere dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, una pistola Beretta con matricola sconosciuta e caricatore, e una bicicletta elettrica rubata. L’uomo era già agli arresti domiciliari al momento del fermo.

Custodia cautelare in carcere. Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento a carico del racalmutese quarantatreenne che è stato trovato con un panetto di hashish, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola ignota e caricatore, mentre era ai domiciliari da circa un mese e mezzo. Ad arrestarlo, come riportato nei giorni scorsi da AgrigentoNotizie, sono stati i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di Canicattì. Il racalmutese era già ai domiciliari proprio per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, di 93,80 grammi, riportante etichetta “Adidas”, e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

