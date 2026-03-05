Calciomercato Milan i rossoneri insistono per Andrè | braccio di ferro con il Corinthians

Il Milan sta portando avanti le trattative con il Corinthians per acquistare André, centrocampista brasiliano di 20 anni. I rossoneri hanno manifestato un interesse concreto e stanno cercando di definire gli accordi con il club brasiliano. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, con incontri e negoziati che proseguono per trovare un’intesa.

Il Milan continua a lavorare con il Corinthians per André, giovane centrocampista brasiliano classe 2006. Se la trattativa sembrava quasi conclusa, ora come ora si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro. Secondo quant riferito dal Corriere dello Sport, nonostante alcuni documenti fossero stati firmati, non è mai arrivato il fatidico si del residente brasiliano. Una situazione che ha decisamente complicato il tutto, fino a far pensare ai rossoneri di ricorrere per vie legali tramite la FIFA. Per il momento, però, i due club stanno continuando a creare di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le dirigenze. A complicare ancora di più il tutto è il tentennamento del giocatore: dopo il sì a Furlani, il giovane ha messo il freno a mano, rallentando così la sua spinta verso la cessione.