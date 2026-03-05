Calciomercato Milan i rossoneri insistono per Andrè | braccio di ferro con il Corinthians

Da pianetamilan.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sta portando avanti le trattative con il Corinthians per acquistare André, centrocampista brasiliano di 20 anni. I rossoneri hanno manifestato un interesse concreto e stanno cercando di definire gli accordi con il club brasiliano. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, con incontri e negoziati che proseguono per trovare un’intesa.

Il Milan continua a lavorare con il Corinthians per André, giovane centrocampista brasiliano classe 2006. Se la trattativa sembrava quasi conclusa, ora come ora si è trasformata in un vero e proprio braccio di ferro. Secondo quant riferito dal Corriere dello Sport, nonostante alcuni documenti fossero stati firmati, non è mai arrivato il fatidico si del residente brasiliano. Una situazione che ha decisamente complicato il tutto, fino a far pensare ai rossoneri di ricorrere per vie legali tramite la FIFA. Per il momento, però, i due club stanno continuando a creare di trovare una soluzione che soddisfi entrambe le dirigenze. A complicare ancora di più il tutto è il tentennamento del giocatore: dopo il sì a Furlani, il giovane ha messo il freno a mano, rallentando così la sua spinta verso la cessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan i rossoneri insistono per andr232 braccio di ferro con il corinthians
© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per Andrè: braccio di ferro con il Corinthians

Calciomercato Milan, per André il Presidente del Corinthians gioca al rialzo: ecco quanto vuole ora'Tuttosport' ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians...

Calciomercato Milan, allenatore Corinthians: “André deve maturare se vuole giocare in Europa”Il Milan è pronto a chiudere per André Luiz Santos Dias, centrocampista classe 2006, attualmente in forza al Corinthians.

Una raccolta di contenuti su Calciomercato Milan.

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Tavolieri: Estupiñán verso l’addio, ecco il prezzo; Calciomercato Milan, i rossoneri a caccia di un nove; André spinge per il Milan. Ci sono però due grandi ostacoli: ecco i dettagli; Mercato Milan, Moretto su Andrè: I rossoneri hanno fatto di tutto per chiudere l'affare, ma dal...

calciomercato milan calciomercato milan i rossoneriMilan, Juve anticipata: 15 mln per il ‘nuovo’ YildizIl Milan potrebbe andare ad anticipare la Juve chiudendo un affare da 15 milioni di euro nel prossimo calciomercato ... calciomercatonews.com

calciomercato milan calciomercato milan i rossoneri100 milioni dal mercato, il Milan fa cassa: la lista degli addiiIl Milan sta lavorando al ritorno in Champions League in vista della prossima stagione con i rossoneri che stanno già pensando al calciomercato estivo per migliorare l’organico. calciomercato.it

Digita per trovare news e video correlati.